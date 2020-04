In de serie 'strijders' geven we ambitieuze en inspirerende Noord-Hollanders een podium om hún verhaal te vertellen. Deze Strijders zetten ze zich op hun eigen manier vol passie en energie in voor hun wijk, het milieu, de leefbaarheid of de zorg. In een korte monoloog vertellen ze over hun droom, de hobbels en de successen.