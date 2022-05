Zeilvrachtvervoer 2.0; Kapitein Jorne bouwt een moderne vloot voor een oude traditie

Een zeilervaring die Jorne Langelaan 25 jaar geleden opdoet, legt de basis voor plannen die hij nu ontwikkelt: lijndiensten voor volledig emissieloos vrachtvervoer per zeilschip. Hij heeft er al ervaring mee opgedaan, als een van de oprichters van de 'Tres Hombres'. Toen knapte hij met zijn toenmalige compagnons een oud zeilschip op, dat inmiddels alweer enkele jaren in de vaart is.