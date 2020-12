De Kaskantine: een restaurant en boerderij in de buurt, waar polarisatie niet bestaat

AMSTERDAM - Menno Houtstra strijdt nu zo'n 40 jaar, hij is begaan met de natuur. Toch heeft hij niet het gevoel dat het beter gaat, de CO2-uitstoot gaat omhoog en de biodiversiteit wordt bedreigd. Met de Kaskantine werkt hij aan die grote thema's maar dan wel in de buurt, in Amsterdam Slotervaart.

Menno vertelt in Strijders over een behoorlijk eenzame strijd de afgelopen jaren. "Kennelijk heb ik iedere keer een foute beslissing genomen om me ergens voor in gespannen." Hij merkt ook dat er weinig draagvlak is voor de maatregelen tegen klimaatverandering. Mensen zijn bang dat ze meer belasting moeten betalen en dat werkt weinig effectief.

Tien jaar geleden had Menno een dipje. "Het enige dat je dan kan doen is om je heen kijken. Wat kan ik doen in mijn eigen omgeving? Ik ben terug gegaan naar Amsterdam, zes jaar geleden. En ik wilde iets doen dat ik leuk vind, koken. Ik wilde een restaurantje bouwen maar daar geen geld voor lenen, ik wilde het maken van restmaterialen."

De buurt

"Er is gelukkig heel veel tijdelijke ruimte in de stad", vertelt Menno. "Ruimte die wacht op een bouwproject bijvoorbeeld." Het restaurantconcept dat hij heeft verzonnen kan in een paar maanden opgebouwd worden. "En daar is geen elektriciteit, water of riolering voor nodig. Het kan binnen een aantal maanden functioneren en een rol spelen in de buurt."

"Er is veel polarisatie in de wereld en het wordt alleen maar erger. Maar in de buurt is die polarisatie er eigenlijk niet." Als je een voorstel doet, is het niet zo dat een deel van de buurt zich daar tegen keert, is de ervaring van Menno. "Iedereen is ervoor dat het groener wordt en dat er lekker eten is."

Van de lokale economie wordt iedereen beter, is de overtuiging van Menno. "Dus als we die sterker maken, is dat goed voor de natuur en de sociale verhoudingen. Door dit restaurant en andere initiatieven op buurtniveau kunnen we de hoop terugkrijgen om iets te gaan doen tegen klimaatverandering."