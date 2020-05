Tiktok zorgt ervoor dat Triple Threat contact houdt met jeugd: "Hé, ik heb je Tiktoks gezien"

HAARLEM - Via social media heeft Nick Hoogendorp van basketbalcommunity Triple Threat contact gehouden met de jongeren die hij normaal gesproken vaak ziet. Bij Triple Threat leidt hij projecten waardoor jongeren zich kunnen ontwikkelen in de Haarlemse wijk Schalkwijk.

Van de een op de andere dag viel het contact weg. Hoe Nick hiervoor werkte, vertelde hij in het programma Strijders. Na de eerste persconferentie van premier Rutte half maart werd duidelijk dat dat zo niet meer kon. Nick en de anderen waarmee hij Triple Threat runt, kwamen meteen digitaal bijeen. "De belangrijkste vraag was: Hoe gaan we de aansluiting houden? Gelukkig is onze doelgroep veel online en kunnen we hen op die manier bereiken."

Tiktok Iedere maandag is er nu dansles en bootcamp gebeurt via Zoom. Verder hebben ze veel challenges georganiseerd via Tiktok, die opgepikt worden door de jongeren die ze normaal gesproken vaak bij Triple Threat zien. "De jongeren met wie we werken wonen ook gewoon bij mij in de wijk. Dus toen ik laatst naar mijn auto liep zag ik een aantal jongens lopen. Die zeiden: 'Hé, ik heb je Tiktoks gezien'."

Weer open Jongeren mogen nu weer sporten en ook de selectietrainingen op het Cruyf Court in Haarlem-Oost gaan binnenkort weer beginnen. Toch wordt niet alles meteen weer bij het oude, zegt Nick. "Ons lifestylecentrum mag nog niet open en dat is de plek waar iedereen elkaar ontmoet."

Ondertussen blijven de jongeren zich inzetten voor de buurt en ontwikkelen ze zichzelf. Meteen na lockdown kwamen het ideeën voor een boodschappenservice. "Toen iedereen begon te hamsteren was het voor mevrouw de Vries op zes hoog niet makkelijk om op tijd bij de supermarkt te zijn." Inmiddels zijn de jongeren goed georganiseerd en zijn ze planner, driver of shopper bij de boodschappendienst. "Ze laten hiermee zien dat ze echt verbonden zijn met de wijk".