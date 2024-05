Met haar strijd voor Amstelveense migrantenvrouwen helpt Sahar de hele maatschappij

Ook nu moeten migrantenvrouwen hun plek in de samenleving vinden. Het nieuw opgerichte Vrouwencentrum is daarin belangrijk. Zonder de aanwezigheid van mannen, kunnen ze veilig en vrijuit praten over veelal praktische zaken. Maar het is ook een plek voor taal- en fietslessen en natuurlijk hoort koffiedrinken daar óók bij.

Rolmodel

Sahar weet uit eigen ervaring hoe belangrijk een Vrouwenhuis is. Het heeft haar zelfvertrouwen gegeven, wat haar integratie heeft bevorderd. Daardoor heeft ze haar plek gevonden in een voor haar onbekende cultuur. Door haar getinte huid en haar levensverhaal, herkennen andere vrouwen zich in haar. Voor vrouwen die nu hun weg zoeken in Nederland, is ze een rolmodel geworden.