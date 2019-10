René wil voedselverspilling tegengaan met openbare voedselkast: "Wat is er mooier dan mensen helpen?"

PURMEREND - De Purmerendse René Verhoogt wil bij mensen meer bewustzijn creëren over het verspillen van voedsel. Geïnspireerd door een Amerikaanse begon hij daarom een eigen initiatief dat Buurtkastjes heet: een sociaal project in zijn buurt waarmee hij verspilling wil voorkomen. Ook wil hij mensen die het wat minder hebben kunnen voorzien van een maaltijd. "Dit is maar een druppel op een gloeiende plaat. Je moet dichtbij jezelf beginnen om de wereld beter te maken."

In Strijders laten we Noord-Hollanders aan het woord die het verschil maken. "Ik denk dat als je straks je keukenkast opent, je heel veel spullen eruit haalt waarvan je het bestaan niet meer wist", vertelt René aan een groep mensen. Jaarlijks gooien we per persoon tussen de 110 en 160 kilo aan voedsel weg, eten waar een ander heel blij van kan worden. "We leven in een maatschappij waar ook mensen zijn die het iets minder hebben."

Amerika

Voor René was dit een signaal waarvan hij dacht: 'Hé, daar moeten we iets mee doen'. Hij werd geïnspireerd door de Amerikaanse Jessica. Zij maakte boodschappenkastjes die erg lijken op boekenkastjes die in veel wijken staan. De bedoeling is om voedsel dat je zelf niet meer gebruikt, in het kastje te plaatsen, zodat anderen uit de buurt het eten gratis kunnen pakken.

De Amerikaanse heeft met haar boodschappenkastjes veel succes en inmiddels een groot netwerk opgebouwd; iets wat René enorm inspireerde om ook in Nederland zo'n kast neer te zetten. "Ik wilde er een sociaal project van maken. Dus ik ben naar Actief Talent in Purmerend gegaan." Dat bedrijf helpt mensen met psychische problemen of een verslavingsachtergrond op weg in hun dagelijks leven.

Benieuwd hoe het kastje van René eruitziet? Bekijk het in de video hieronder:

Negatief

Komende januari is het alweer drie jaar geleden dat het eerste kastje met boodschappen voor de deur van René verscheen. Mensen uit de buurt, maar ook bekenden van René, waren in het begin sceptisch. "'Niet doen, eten wordt gestolen; het plan is vandalisme-gevoelig', werd er tegen mij gezegd. Ik kreeg reacties als: Waarom staan je boodschappen buiten?" Hij liet zich niet uit het veld slaan en wachtte geduldig af of zijn kastje succesvol zou zijn.

Publiek

Mensen kwamen in het begin vooral in de avond of de nacht. Inmiddels is het kastje van René een hit. Niet alleen zijn er al meerdere kastjes in de buurt verschenen. Ook wordt hij benaderd door buurthuizen en kerken en heeft hij een speciale website laten bouwen om zijn voedselkasten te verkopen. "Mijn droom is om bewustzijn te kweken over dat er te veel voedsel weggegooid wordt. Wat is er mooier dan mensen te helpen? Dat is mijn drijfveer."

