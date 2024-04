In zijn strijd voor duurzaamheid, maakt Daan spullen waar je je aan gaat hechten

Als je Daan in 'Strijders' hoort vertellen, snap je meteen dat hij bij de gemeente een loods lospraatte. Zijn verhaal is zo simpel en vanzelfsprekend, daar moet je gewoon ruim baan aan geven. In de loods creëerde Daan Opwaarts: een plek voor spullen die te slecht zijn voor de kringloop, maar te mooi voor de stort.

Met jeugdig enthousiasme en een creatieve blik combineert hij halve spullen tot één hele of geeft hij ze een nieuwe functie, zoals in het geval van de tafels die hij maakt van afgedankte flightcases.

Upcycling

Bij Opwaarts komen ook vaak groepen scholieren. Daar vestigt Daan zijn hoop op, omdat hij merkt dat zij nog heel open staan voor het idee van upcycling, het geven van een nieuwe en duurzame functie aan oude grondstoffen. Het zou mooi zijn als zij later liever een oud tafeltje bewerken, dan dat ze een nieuwe kopen.

Daan gebruikt als voorbeeld van duurzaamheid een lamp uit een vuurtoren in Amerika. Die brandt al langer dan je je kunt voorstellen. Hóe lang dat is, hoor je hem zelf vertellen in de video.

Op 25 mei vindt het Opwaarts Upcycle Festival plaats: een open dag waarop je het werk van Daan en andere makers kunt zien en zelf aan de slag kunt gaan in workshops.