Mike zag zijn sociale onderneming failliet gaan: "Voor pioniers is geen vangnet"

DEN HELDER - Met zijn onderneming leverde Mike Venekamp verse maaltijden aan zorginstellingen. Met succes, want jaar op jaar groeide het bedrijf met honderd procent. Tot er in de zorg bezuinigd moest worden. "Een warme maaltijd van drie gangen mag net zoveel kosten als een bakje koffie in de horeca", aldus Venekamp in de serie Strijders van NH Nieuws.

Atlantis Handelshuis verkocht producten uit de kop van Noord-Holland aan de zorg. Dat waren de grootste werkgevers in de regio. Door die te verbinden wilde Mike impact maken voor het milieu. "We gingen voeding als medicijn zien, nutriënten verkopen vanuit een gezonde bodem", vertelt hij.

Tijdens de bezuinigingen in de zorg merkte Mike dat voeding geen onderdeel van de zorg was, maar fascilitair. Maaltijden moesten voor heel lage bedragen gemaakt worden. "Gek hè, dat die kwaliteit zo slecht is."

Na een aantal bezuinigingsronden ging het bedrijf van Mike failliet. "Wij overleefden het niet, wij gingen daardoor wel kapot", vertelt Mike. "In maart heb ik mijn faillissement aangevraagd omdat we maar moesten bezuinigen en bezuinigen. Mensen ontslaan, dat doet heel veel zeer", vertelt hij open.

Pionieren

Dat pionieren is op een bijzondere manier ontstaan bij Mike. Hij begon toen hij 24 was een rockcafé in Den Helder. "Met allerhande muziekstromen, als er maar een gitaartje of een snaartje in zat."

Op een dag kwamen drie mannen bij hem aan de bar. Ze wilden een schip bouwen. "Ze zeiden: We gaan van A naar B zonder CO2 over de wereldzeeën", vertelt Mike. Hij vroeg ze of ze een netwerk hadden of een hele grote zak met geld. "Dat hadden ze allebei niet. Ik ben ze gaan helpen want ik had dat netwerk wel. Zo hebben we het zeilende vrachtschrip de Tres Hombres weten te realiseren.

Door deze achtergrond werd Mike gevraagd deel te nemen aan bijeenkomsten over duurzaamheid. "Door dat schip raakte ik in de voorhoede van de duurzaamheidsbeweging", vertelt hij. Het ging daar veel over energie maar Mike wilde met voeding aan de gang.