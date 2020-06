David traint vechtsporters 'met een uitdaging': "Die glimlach is zoveel waard"

De sportieve Amstelvener besloot jaren terug een enorme sprong in het diepe te wagen. "Ik wilde iets doen waar mijn hart van gaat dansen." Hij zegde zijn vaste baan op en begon zijn eigen sportschool voor Koreaanse vechtkunsten: Chung Do Kwan.

Zuid-Koreaanse grootmeester

Zijn skills leerde hij onder andere bij grootmeester Kim in Zuid-Korea. "Hij is familie geworden, ik zie hem als mijn grote broer", vertelt David. "Hij zei ook tegen mij: 'je moet je droom achterna gaan, ik weet dat je het kan'."

En de grootmeester kreeg gelijk. De sportschool is met honderden leden een enorm succes en won meerdere prijzen. Reden voor David om nog een stapje verder te gaan. "Ik trainde soms kinderen 'met een uitdaging', ik noem het liever geen beperking. Ik wilde me ook voor hen gaan inzetten, en hen meegeven dat je alles kan, als je er maar in gelooft. Toen ontstond Stichting Special Needs Nederland."

Zeven wereldkampioenen

David traint mensen met het Syndroom van Down, autisme of een andere 'uitdaging'. Afgelopen najaar is hij zelfs met acht G-sporters naar het wereldkampioenschap in Nieuw-Zeeland geweest. Het geld dat daarvoor nodig was, zo'n 30.000 euro, werd door de vereniging zélf opgehaald. Van de acht deelnemers werden er zeven wereldkampioen, iets waar David nog altijd enorm trots op is.

NH Nieuws ging mee naar Nieuw-Zeeland en legde de reis van de jonge vechtsporters vast in deze documentaire: