Mohamed helpt Amsterdamse jeugd om plek in maatschappij op te eisen

AMSTERDAM - In een ideale wereld zou zijn stichting geen bestaansrecht hebben, erkent Mohamed El Haichar. Als vrijwilliger voor een jongerenstichting in Amsterdam Nieuw-West ontdekte hij echter dat veel jongeren hem als rolmodel beschouwden, waarop hij besloot met zijn broertje en neef de stichting Slaag Altijd oprichtte. "Een stichting die schooluitval tegengaat en ervoor zorgt dat jongeren kunnen aanhaken in de maatschappij." In de tweede aflevering van de NH-serie Strijders legt Mohamed uit hoe zijn stichting jongeren helpt hun plek in de maatschappij op te eisen.

In Strijders laten we Noord-Hollanders aan het woord die het verschil maken. Als vrijwilligers voor de jongerenstichting in Amsterdam Nieuw-West deden Mohamed, zijn broer Anouar en neef Mohammed dat jaren geleden al, door hun kennis en levenservaring met jongeren te delen. "We zagen dat heel veel jongeren naar ons opkeken, ze wilden weten hoe we het op school deden. We werden gezien als succesvolle jongeren."

Uitstraling als rolmodel

Al snel kregen ook de oudere jongerenwerkers door dat de drie 'veel invloed' hadden, en spoorden Mohamed, Anouar en Mohammed aan om daar iets mee te doen. "Toen zijn we gaan uitzoeken hoe we onze uitstraling als rolmodel goed konden gebruiken. We zagen dat er in Nieuw-West veel meer schooluitval was dan in de rest van Amsterdam. Om het tij te keren, begonnen de jongens een huiswerkklas. "Want iedereen in Amsterdam heeft recht op goed onderwijs", benadrukt Mohamed.

Lees ook: Edwin begon met een leeg champignonbakje en bouwt nu een megaschip van afvalplastic

Hoewel ze -op een locatie na- nauwelijks middelen hadden, groeide de huiswerkklas als kool. "We begonnen met vijftien leerlingen, maar aan het eind van dat schooljaar waren het er ongeveer tweehonderd." Gaandeweg ontdekten ze dat de jongeren niet alleen behoefte hadden aan huiswerkbegeleiding, maar 'dat het probleem [achter de schooluitval, red] veel dieper lag. "De schooluitval was niet de oorzaak, maar het gevolg van een groter probleem."



(v.l.n.r.: De broers Anouar en Mohamed en hun neef Mohammed)

Dat grotere probleem was het wantrouwen onder jongeren. "Jongeren vertrouwden de overheidsinstanties niet, de school niet, de politie niet, de dokter niet, de gemeente niet, alles was één grote boze slechterik." Daarmee veranderde de missie van de stichting. "We hadden als missie schooluitval tegengaan, maar toen zagen we dat ze moesten laten begrijpen wat het betekent om onderdeel te zijn van de maatschappij."

Identificeren

Die missie jagen ze nu na met de hulp van 'dertig begeleiders' uit hun eigen netwerk. "Een arts, een farmaceut en een automonteur", somt Mohamed op. "Om deze jongeren bij te staan bij hun schoolwerk, maar ook om een gesprek te voeren: hoe ben je gekomen waar je bent? Want we zagen dat deze leerlingen geïnteresseerd waren, omdat het allemaal personen zijn met wie ze zich kunnen identificeren."

Tekst gaat door onder de video.



Inmiddels is Mohammed wiskundedocent op het Calandlyceum in Nieuw-West en begeleidt zijn stichting jaarlijks duizend leerlingen, en is het ruimtegebrek dat de stichting parten speelde verleden tijd. "We hebben nu drie ruimtes, we zijn actief in Geuzenveld, in Osdorp en Nieuw-Sloten. En we houden het vol, want deze jongeren hebben een positieve aanpak nodig."

Slaag Altijd aan het werk

"Twee jaar geleden begeleiden wij een meisje dat in 6 vwo zat en voor de volle honderd procent geneeskunde wilde studeren. Maar dat is een populaire studie, met veel meer inschrijvingen dan dat er mensen werden toegelaten. Ze had geen idee hoe ze de decentrale selectie moest aanpakken. Wij hebben haar toen aan een arts uit ons netwerk gekoppeld. Dit was iemand die niet alleen uit dezelfde buurt kwam, maar ook de zelfde opleiding op dezelfde school had gedaan. Hij heeft haar door het hele proces begeleid, heeft haar geholpen met haar aanmelding en zelfs een stageplek voor haar geregeld. Dankzij deze hulp is ze zelfverzekerd de toelating ingegaan en is ze ingeloot."

Volgende week aflevering 3 van Strijders met Ingi, die verhalen over migratie verzamelt.