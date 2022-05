Saskia ontwikkelde voor haar autistische zoon een theatertraining: tientallen jongeren hebben daar nu baat bij

Het leven van Saskia Maas speelt zich voor een groot gedeelte af in 'Boom Chicago', het improvisatietheater in Amsterdam. Met haar Amerikaanse echtgenoot introduceert ze onder andere beginnend Amerikaans comedytalent in ons land. Wanneer ze moeder wordt en haar kind autisme blijkt te hebben, staat ze voor een nieuwe, grote uitdaging: haar zoon helpen om zich staande te houden in de wereld. In de zoektocht die dat oplevert, blijkt haar theater-ervaring van grote waarde.