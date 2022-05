Saskia's theater geeft autistische zoon zelfvertrouwen: "Durfde nog geen cola te bestellen"

De Amsterdamse Saskia Maas (52) weet hoe je een theater vanaf de grond opbouwt. Ze begon ooit met het Engelstalige improvisatietheater Boom Chicago in Amsterdam en wist dat tot een razend succes te brengen. Nu laat ze jongeren met autisme kennis maken met het podium en het begon allemaal bij haar eigen zoon.

Saskia Maas - Melle Bos

"Dankzij het spelen op het podium heeft mijn zoon heel veel zelfvertrouwen gekregen. Voor het theater durfde hij maar heel weinig alleen. Hij durfde nog geen cola te bestellen in de McDonalds. Dat soort dingen zijn nu volstrekt normaal geworden. Dat maakt mij zo ontzettend trots en dat gun ik andere ouders ook."

Een scriptloze wereld "Samen met Pim Donkersloot (van Stichting ChildCenter) richtte ik InterActing op, een theaterschool voor jongeren met autisme. Deze jongeren hebben vaak ook helemaal geen podiumvrees, omdat ze niet bezig zijn met hoe ze overkomen op een ander. Het improviseren zelf is natuurlijk hartstikke onvoorspelbaar, maar de regels en ruimte eromheen zijn duidelijk. En niks is fout! De jongeren kunnen lekker experimenteren en kijken hoe anderen reageren. Wij zorgen voor een veilige omgeving en gaandeweg leren de jongeren over hun eigen gedrag en het gedrag van een ander."

"Ik zag eigenlijk al snel dat het theater een ontzettend mooie manier was om deze jongeren een stapje verder te brengen. Mijn zoon slaat bijvoorbeeld ontzettend veel informatie op de hele dag. Hij staat constant in overdrive en hij onthoudt werkelijk alles. Door rituelen en vaste routines voelt hij zich veilig, maar het improvisatietheater dat wij oefenen is nou juist een vorm waarbij er geen script wordt gebruikt. Op het podium ontwikkelen ze dan precies de handvaten die ze ook kunnen gebruiken in de echte 'scriptloze' buitenwereld." Tekst gaat verder onder foto.

Saskia Maas - Melle Bos

InterActing "Er zijn natuurlijk al best wat initiatieven voor jongeren met autisme, voor sport en muziek. Maar dit was er nog niet en zeker niet in deze regio. Als mede-eigenaar van het improvisatietheater Boom Chicago lag het voor mij voor het oprapen en ik weet precies hoe het is om een kind met autisme te hebben. Ik ben altijd wel van dingen aanpakken, echt een regelneef."

"Nu is het voor mij belangrijk om zoveel mogelijk mensen te laten kennismaken met InterActing, want misschien denken ze wel: 'goh, ik ken ook iemand die hier echt baat bij kan hebben'. Het is logisch dat je je als ouder heel veel zorgen maakt over je kind, helemaal als jouw kind net wat meer steun nodig heeft. Maar met InterActing willen we nu juist een gevoel van optimisme meegeven, er is veel meer mogelijk dat je denkt."

"Mijn grootste wens is dat we nog meer jongeren kunnen bereiken en kunnen helpen door middel van improvisatie. De laatste week van de zomervakantie hebben wij onze zomerschool. Hier bieden we elke dag een heel bijzonder lesprogramma aan de jongeren. Daarnaast breiden we ons ook uit naar scholen en speciaal onderwijs. Daar geven we ook les door middel van improvisatietheater, en dat willen zeker nog meer doen. We komen heel graag op locatie om daar een programma te doen en mensen te helpen." Tekst gaat verder onder foto.

Saskia Maas - Melle Bos

"Naast het helpen van de jongeren wil ik me ook hard maken voor meer autistische jongeren in ons medialandschap. Hoe meer hoe beter, want ze doen het echt hartstikke goed. Laat ze maar meedoen in de films en de reclames, en niet alleen als autistisch personage. Want er kan echt veel meer. Ze luisteren enorm goed naar instructies en ze zijn heel dynamisch. Als ik kijk naar mijn eigen zoon, die kan je ontzettend goed regisseren. Hij heeft ook een eigen youtube kanaal en dat gaat echt ontzettend goed!"

