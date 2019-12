Dirk 'Zwerfinator' Groot ruimt dagelijks restafval op: "Op zoek gaan naar gerichte oplossingen"

PURMEREND - Dirk Groot ruimt dagelijks zwerfafval op. Hij registreert en analyseert elk stukje afval dat hij opruimt en bestookt daarmee de politiek en producenten. Zijn doel is om mensen bewust te maken van de gevolgen van zwerfafval.

Iedereen heeft wel eens wat op de grond gegooid wat in de prullenbak zou moeten. Zo ook Dirk zelf, maar dit veranderde toen hij 6,5 jaar geleden vader werd van zijn zoontje. "Je loopt met de kinderwagen en je kijkt dus veel naar de grond. Ik dacht: 'Wat ligt er veel troep'." Dirk begon te mopperen en met hem begonnen mensen mee te mopperen, maar er veranderde niets..

#zwerfie Dit ging een tijdje zo door totdat Dirk in contact kwam met Henk uit Limburg. Henk maakt selfies met het zwerfafval dat hij opruimt, een zwerfie dus. Deze postte hij op social media met #zwerfie. Dit inspireerde Dirk om dit ook te doen. "Ik schaamde me dood, maar kwam met rechte rug weer thuis. De troep op straat en in de natuur beschadigt de dieren en komt ook in ons eten."

Datarapporten Dirk kwam er achter dat een heleboel rapporten over zwerfafval niet kloppen en hij besloot zijn eigen rapport te maken dat wel zou kloppen. Dit deed hij met de app Litterati, een app waarmee zwerfafval kan worden geregistreerd. Zo is Dirk een project gestart, een project van 100 dagen. In die 100 dagen heeft de 'Zwerfinator' een enorme hoeveelheid zwerfafval opgeruimd en geregisteerd. Tekst gaat verder onder de video:

Met deze data is Dirk naar de gemeente gegaan. Die was meteen geïnteresseerd, vertelt hij. "Zo konden we op zoek gaan naar gerichte oplossingen. Zwerfafval wordt niet alleen veroorzaakt door mensen die hun afval op straat gooien. Het komt ook door overvolle prullenbakken, niet opgehaalde vuilniszakken, overvolle containers en terrassen."

Dirk is niet de enige die in ons land zwerfafval opruimt, met hem zijn er nog ongeveer 300 anderen. Over de hele wereld zijn er al vier miljoen stukken zwerfafval op Litterati geregistreerd, waarvan anderhalf miljoen in Nederland: "Nederland loopt heel erg voorop." Tekst gaat verder onder de podcasts:

Sinds Dirks pitch bij Strijders is er een heleboel gebeurd. Zo staat hij door zijn wetenschappelijke analyses op nummer één in de zogeheten Duurzame 100. Nu we dichterbij oud en nieuw komen is Dirk druk bezig met zijn strijd tegen plastic afval van vuurwerk.