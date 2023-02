Amber wil niet alleen patiënten, maar de hele zorg beter maken

De Amsterdamse Amber Boot draagt haar doktersjas met trots. Maar dat betekent niet dat ze de manier waarop artsen zorg verlenen niet ter discussie stelt. Want die kan altijd beter. Sterker: die móet beter. Dus maakt ze samen met andere artsen in opleiding "Zorg van morgen", een documentaire die laat zien welke initiatieven en veranderingen er al gaande zijn om de zorg weer menselijker te maken. Ze hoopt dat de documentaire ertoe leidt dat artsen met elkaar gaan praten. Waar dat gesprek over moet gaan, vertelt ze bij NH Strijders.