Erik leidt zijn Gouden Mannen letterlijk en figuurlijk uit het dal naar de top

Erik Bout uit Enkhuizen is een verhalenverteller. Maar als voorzitter van Stichting Gouden Mannen doet hij veel meer dan praten. Hij brengt oudere mannen met een allochtone achtergrond samen. Mannen die in hun leven in Nederland geen sociaal netwerk hebben weten op te bouwen, of dat gaandeweg verloren zijn. Hij zorgt dat daar weer beweging in komt. Op initiatief van een van hen bracht dat de hele groep zelfs op een bijzondere missie naar Oostenrijk.