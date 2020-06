Nikki's boerderij filtert water met zeewier: "Van dat 'afval' wordt kunst gemaakt"

IJMUIDEN - De waterkwaliteit langs de volledige Nederlandse kustlijn verbeteren: dat is de ultieme toekomstdroom van Nikki Spil. Met haar bedrijf Zeeboerderij IJmond filtert ze water door middel van zeewier. Het wier wordt later weer omgetoverd tot biomest en zelfs kunst. "We hopen hiermee impact te maken."

Nikki en haar compagnon, beide opgegroeid in de IJmond, zijn een half jaar geleden gestart met hun unieke 'boerderij' in de haven van IJmuiden "Daarvoor raapten we plastic bij de pier. Een vriend vertelde ons over de zuiverende werking van zeewier op water, en daar wilden we wat mee doen. Zo konden we een bedrijf starten waarin we niet alleen goed doen voor de wereld, maar dat we ook konden combineren met onze interesse in natuur en het maken van materiaal." Zuiverende werking En zo geschiedde. Het binnenstromende water van het Noordzeekanaal wordt door het zeewier ontdaan van een overschot aan nutriënten, zoals nitraat, fosfaat en stikstof. "Het wier neemt die stoffen op", aldus Nikki. Deze opname is gemaakt voor de coronacrisis. Tekst gaat verder onder de video:

Elk half jaar wordt weer een nieuwe lading zeewier gekweekt, waarna het naar een fabriek in Sint Maartensbrug wordt gebracht. "Die maakt er halffabrikaten van. Alle mineralen en zouten worden omgezet naar biomest, wat weer gebruikt wordt voor de omliggende tulpenvelden. En de eiwitten en suikers worden geleverd aan een kunstenaar in Zaandam, die er bioplastic van maakt. Dat wordt weer omgezet in vazen, lampen en andersoortige kunst." Impact op waterkwaliteit De zeewierbranche, die nu vooral bestaat in de culinaire wereld, is nog weinig ontwikkeld in de non-food sector. "Maar de laatste jaren komen er steeds meer toepassingen bij", aldus Nikki. "Hopelijk kunnen we daar een impact op gaan maken. Niet alleen op het Noordzeekanaal, maar ook op de waterkwaliteit langs de volledige Nederlanse kust."

