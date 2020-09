Sanne Smeets probeert boerderijcoöperatie op te zetten met Vers aan de Vecht

Het idee om een coöperatie te beginnen startte bij Smeets toen ze zich realiseerde dat ze worstelde met het gevoel dat ze graag méér wilde doen voor duurzaamheid en het klimaat, maar niet zo goed wist wat. "Ja, we scheiden afval, ik fiets zo veel mogelijk naar mijn werk. Maar wat kan ik nog meer doen? Ik wil bezig zijn met duurzaam voedsel produceren, en met de verbinding tussen boer en burger, en ik wil die goede lessen ook verspreiden."

En dus begon Smeets om zich heen te zoeken naar gelijkgestemden, en al snel ontstond het idee voor Vers aan de Vecht. Het collectief sloot zich aan bij Herenboerderij, een concept dat boerderijcoöperaties opzet op 20 hectare grond. "Tien voor runderen, en tien voor groenten, fruit, varkens en kippen. Zo'n groot perceel vinden bleek nog best lastig."

De Groene Griffioen

Na meerdere kapotgelopen gesprekken met boeren vond de groep aansluiting bij de Groene Griffioen, een biologische melkveehouderij vlakbij Amsterdam. De gesprekken over samenwerking zijn nu in een afrondende fase, hoewel het niet duidelijk is of Vers aan de Vecht door kan met Herenboerderijen. De Groene Griffioen voldoet namelijk niet aan de eis van 20 hectare.

Wel weet Smeets dat dit de boerderij is waar ze mee verder wil. "We hebben hetzelfde idee, boer en burger dichter bij elkaar brengen en meer educatie over duurzaam voedsel verbouwen."