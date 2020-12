Voor jongeren die nergens anders terecht kunnen, maakt Lotte het verschil

ALKMAAR - Van jongs af aan wilde Lotte Mol 'de kwetsbare mens' helpen in de samenleving. "Het is zo'n kleine moeite", vindt ze. Haar hele leven werkte ze in de zorg en horeca, maar drie jaar geleden gooide ze het roer om. Ze jaagde haar dromen na en begon een eigen leerwerkbedrijf, restaurant Stoer in Alkmaar. Een sociale plek voor jongeren die nergens anders terecht kunnen.

Iedereen verklaarde Lotte voor gek, iets wat haar alleen maar motiveerde om door te gaan. Ze begon met twee of drie jongeren die nergens anders terecht konden. Maar dat werden er al gauw meer. Lotte bood hen de helpende hand. "Plotseling kwam de leerplichtambtenaar binnen en vertelde dat ze over mij had gehoord. De volgende dag kwam ze al met een jongeman", zegt Lotte.

Al vanaf jongs af aan was Lotte geraakt door de kwetsbare mens in de samenleving. Met haar vader - 'een supersociaal mens' - als voorbeeld. Het kostte hem geen moeite om zichzelf aan de kant te schuiven om een ander te helpen. Hetzelfde geldt voor Lotte. "Als ik zo'n oud mannetje met een portemonnee zie, waar hij wat geld uit probeert te pakken, wil ik hem helpen."

Lotte maakt voor deze jongeren het verschil, omdat ze er altijd is. Want, zegt ze, je moet fulltime tijd en aandacht in iets stoppen als je wil dat het beklijft. "Niet één uurtje op de sofa."

Ze zegde haar baan in de zorg op voor een werkweek van 100 uur. Vanuit een passie om mensen daadwerkelijk te helpen, zette ze haar eigen leerwerkbedrijf op. "Een plek voor jongeren die nergens anders terecht konden vanwege hun gedrag of door angsten. Ook had ik de 'thuiszitters' van in de 30."

En het mooie was dat de jongeren al heel snel wat konden. Je hebt al heel snel succes, zegt Lotte over werken in een restaurant. "Je kan koffie zetten of iets moois maken in de keuken. En dan kan je thuis meepraten over wat jij allemaal kan." Iets wat voor de jongeren belangrijk is.

Verbinder

Lotte noemt zichzelf een verbinder. Haar bedrijf Stoer staat vlakbij het station in Alkmaar. "We stonden middenin de samenleving en werden al snel een onderdeel van de buurt. We kletsen met iedereen en de plantjes staan buiten."

Pas is Lotte wel gestopt met het restaurant, omdat het te intensief was. "We hebben een bijzondere doelgroep die veel ondersteuning nodig heeft", zegt ze daarover.

Maar de wilskracht om anderen te helpen blijft. "Kijk naar de plussen, niet de minnen", is haar motto, geleerd van haar vader. En die boodschap geeft ze ook mee aan de jongeren. Met creatief omdenken, zegt ze, kan je alles. "Dan kan je het verschil maken."