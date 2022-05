Een sterke buurt door gebouwen waar veel in gebeurt, daar strijdt Thomas voor

Thomas van Leeuwen is een nog jonge architect als hij ervaart dat vastgoed voor grote bedrijven niet meer is dan een manier om geld mee te verdienen. De betekenis van een gebouw voor de directe omgeving, is voor hen niet van belang. Thomas draait het om: hij ontwerpt gebouwen die direct bijdragen aan de buurt.

'Strijders' zijn inspirerende Noord-Hollanders. Het zijn mensen die ervaringen hebben omgezet naar een positieve bijdrage aan de maatschappij. Met deze serie geven wij deze strijders een platform om dat verhaal te laten horen.

Thomas van Leeuwen is één van hen. Bij het ontwerpbureau waar hij werkt kijkt hij éérst naar de behoefte van de buurt en daarna hoe zijn gebouw aan die behoefte kan bijdragen. Dat doet hij door te zorgen dat zoveel mogelijk uren van de dag gebruik gemaakt wordt van het gebouw door er meerdere functies in onder te brengen. Dan hoef je niet voor iedereen apart iets te bouwen en blijft er openbare ruimte over voor andere dingen.

Thomas doet zijn verhaal in Ru Paré, een buurthuis in Amsterdam Nieuw-West. Hij heeft een touw bij zich dat wit uitgeslagen is van het zout. Het ligt op de witte sokkel die naast hem staat en is een kunstwerk over ‘tijd’. Want ‘tijd’, zegt Thomas, ‘is de nieuwe ruimte'.