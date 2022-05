Thomas wil de vastgoedwereld wakker schudden: "We kunnen elke vierkante meter vijf keer gebruiken"

De Amsterdamse Thomas van Leeuwen (38) is partner bij designstudio D/Dock. Met zijn ervaring tussen de vastgoedcowboys bij ING en de bouwkunde staat hij nu aan de voet van een omschakeling in de vastgoedwereld. Hij is overtuigd dat het anders moet en kan. En er valt zelfs nog iets mee te verdienen. "We betaalden bijvoorbeeld eerst drie ton per jaar aan huur, maar nu verdienen we ineens geld met ons kantoor."

Thomas van Leeuwen - Foto: Melle Bos

"Mijn vader was een jurist en zei altijd tegen mij: ga iets doen waarmee je daadwerkelijk iets creëert. Al het werk dat hij verzette, eindigde bijna altijd in een dik rapport en dat was het dan. Ik wilde iets gaan doen wat echt een verschil maakt. Daarom ben ik bouwkunde gaan studeren en het was in een keer raak. Ik vond het waanzinnig interessant om te zien wat voor impact de bebouwde omgeving heeft op iedereens leven." "Nu willen we bij D/Dock stap voor stap de vastgoedindustrie vernieuwen. Waarom zou een hotel, kantoor of ander gebouw niet op een andere manier gebruikt kunnen worden, wanneer er niemand is. Neem nou de Zuidas in Amsterdam. Enorme kantoren vol met mensen en om zes uur klapt iedereen de laptops dicht en gaat naar huis. Dan is het daar uitgestorven van zes tot de volgende ochtend. Met vaak de lichten nog aan!"

"Het is nu echt tijd voor een hele nieuwe industrie. Iedereen ergert zich aan leegstand en aan het gebrek aan positieve impact. Helemaal in de vastgoedwereld. Het gaat niet meer alleen om winst, we moeten ook bezig zijn met de wereld een stukje beter maken. Ook al klinkt dat wel een beetje Jomanda-achtig, als ik het zo hard op zeg." Tekst gaat verder onder foto.

Thomas van Leeuwen tijdens NH Strijders - Melle Bos

"Wat je ziet bij de meeste gebouwen is dat het maar negen á tien uur per dag wordt gebruikt. Dat laat allemaal lege uren over. Wij willen een blended venue, zo noemen we dat, maken. Het idee is: Hoe kun je een gebouw maximaal gebruiken. We beginnen ‘s ochtends vroeg en het gaat door tot ‘s avonds laat. Na de werkuren worden er workshops gegeven, is er een restaurant en is er zelfs een kunstgalerij."

"Ik ben er van overtuigd dat dit de toekomst is, omdat dit echt sociaal rendement oplevert. Je hoeft niet vijf gebouwen te verwarmen, maar je gebruikt één gebouw vijf keer. We kunnen elke vierkante meter echt vier of vijf keer gebruiken." "Ons nieuwe kantoor, DB55 in Amsterdam, is de blauwdruk voor de toekomst. Dan klink ik nu wel heel zelfverzekerd, maar ik zie het succes hier pal voor mijn neus. Ik kan me haast niet meer voorstellen dat ik ooit nog in een ander kantoor ga werken. En het is ook goed voor de portemonnee. We betaalden eerste drie ton per jaar aan huur, maar we gaan nu ineens geld verdienen met ons kantoor, omdat we de daluren kunnen verhuren aan andere organisaties." Tekst gaat verder onder foto.

Thomas van Leeuwen tijdens NH Strijders - Melle Bos

De motor van de verandering "Ik kan me nog goed de dag herinneren dat ik het kantoor van ING-vastgoed binnenliep. Het was mijn eerste baan na mijn studie en ik begon precies op de dag dat in Amerika de Lehman Brothers bank instortte. Het startschot van de financiële crisis in 2008." "Om die crisis door te komen, moest ING een groot deel van hun vastgoed verkopen. Dat ging alleen maar over geld. Dan was ik opeens een reuzenrad in Melbourne aan het verkopen, allemaal gebaseerd op Excel sheets. Ik ben zelf wel nog even gaan Google mappen om te kijken hoe dat ding eruit zag. Ik merkte toen al snel: ik wil niet de rest van mijn leven bezig zijn met hoe een bedrijf nog meer geld kan verdienen. Ik wil iets creëren wat impact maakt, zoals mijn vader mij al op het hart drukte." "Maar ik heb wel superveel geleerd van mijn tijd bij de ING. Geld is de motor van de verandering, als je dat niet begrijpt dan wordt het een heel moeilijk verhaal om verandering te bewerkstelligen. Zolang je maar zorgt voor rendement voor de investeerder, dan kan je eigenlijk alles doen."