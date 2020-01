Paul is hulpverlener voor minderbedeelden in Amsterdam: "Ik loop niet om een dakloze heen"

AMSTERDAM - Paul Willemse is al twintig jaar hulpverlener voor dak- en thuislozen en minderbedeelden in Amsterdam en omgeving. Hij helpt ze waar hij kan. Zo geeft hij hen eten en kleding. Daarnaast organiseert Paul ook kerst- en nieuwjaardiners voor de minderbedeelden in Amsterdam.

In 1996 begon Paul Willemse als handhaver en medewerker bij de politie in Amsterdam. Hij begon op een koude dag. Onderweg naar zijn werk zag hij een aantal daklozen. "Ze lagen te slapen op de roosters van winkelgalerijen om warm te blijven." Paul besloot ze koffie te brengen: "Ik had mijn uniform aan, dus ze vertrouwden mij niet. Ik moest dat vertrouwen winnen."

Paul ging eten en drinken aanbieden aan de daklozen en hun vertrouwen werd gewonnen. Hij ging steeds meer doen voor de minderbedeelden. Zo gaf hij hen kleding en ging hij soms mee naar afspraken. Maar Pauls leidinggevende was niet blij met zijn goede daden. "Ik moest ze juist wegjagen. Dat was mijn taak, maar ik trok ze naar me toe." Tekst gaat verder onder de video:

Maar dit weerhield de Amsterdammer er niet van om door te gaan met de mensen helpen. Tijdens de Kerstdagen zat Paul met zijn vrouw Selma bij de plaatselijke Chinees te eten toen hij tegen haar zei: "Er lopen nu mensen buiten, die niks te eten hebben, die het koud hebben." De volgende dag richtte hij Daklozen Actie Kollectief Amsterdam op. Kerstdiners Tegenwoordig is Paul al twintig jaar hulpverlener voor de dak-, thuislozen en minderbedeelden in Amsterdam en omgeving. Al twintig jaar organiseert hij kerst- en nieuwjaarsdiners. Ook is Paul ambassadeur van het 4 en 5 mei comité, zit hij in het Europese Gemeenschap, is hij genomineerd Amsterdammer van het jaar én genomineerd voor de Omarmprijs. "Ik vind het fantastisch!" Tekst gaat verder onder de podcasts:

Natuurlijk gebeuren er naast alle leuke reacties en relaties ook minder leuke dingen. Maar dit zal Paul er niet van weerhouden door te gaan met het helpen van de minderbedeelden. "Wat ik jullie wil meegeven: loop niet om een dakloze heen. Help ze. Ik word over een paar uur 70, maar ik blijf doorgaan met de hulpverlening!" Volgende week aflevering 16 van Strijders met Manon Poliste, medewerker van Vitaal Dorp, die zich inzet voor woningen voor ouderen in Wijk aan Zee.