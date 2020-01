Marja maakt duurzame tassen: "Iets doen waar de wereld beter van wordt, niet alleen ikzelf"

NAARDEN - Met haar duurzame en fairtrade tassen haalt Marja Baas, oprichtster van MYOMY do goods, mensen in Bangladesh uit de armoede. Jaren geleden verdiende zij haar sporen met een succesvol reclamebedrijf, maar Marja wilde wat anders. "Ik wilde iets doen waar de wereld een beetje beter van wordt, en niet alleen ikzelf."

"Twaalf jaar geleden zat ik op een bankje met uitzicht over het IJsselmeer. Ik dacht: 'Ik wil iets doen voor een betere wereld, maar wel iets dat ik kan." Al snel ontstond het idee om een groene duurzame webwinkel te beginnen ("vol met leuke gadgets en fair trade spullen"). Tijdens haar zoektocht naar spulletjes die ze wilde gaan verkopen, werd ze plotseling op haar schouders getikt. De man die dat deed, bleek Hans Bot, een gepensioneerde lederwarenman. Kinderen naar school brengen "Hij vertelde dat hij over twee weken door Fair Trade Europe werd uitgezonden naar India. Hij ging bij een werkplaats waar leren tassen werden gemaakt helpen de producten beter af te stemmen op de Westerse markt", verteld Marja. "Zo kunnen ze meer mensen uit de armoede halen. Ze kunnen zich opleiden en hun kinderen naar school brengen, gezondheidszorg hebben, enzovoorts." Marja was meteen geprikkeld door het idee en besloot Bot te gaan bijstaan door mooie designs aan te leveren, die ze met hulp van net afgestudeerde studenten van de Dutch Design Academy bedacht. Tekst gaat verder onder de video:

Zes weken later kwam Bot vanuit India terug naar Nederland gevlogen en liet hij de eerste tas zien. Die viel meteen in de smaak bij Marja en besloten werd er 75 te laten maken. Toen ze op een zaterdag langs het hockeyveld stond te kijken naar haar kinderen, ging haar telefoon af. Haar tas stond in Volkskrant Magazine en diezelfde dag had ze maar liefst 900 bestellingen.

Omdat de mensen in de werkplaats in India eigenlijk niet wilden uitbreiden en er op die plek niet kon worden voldaan aan de enorme vraag naar de tassen, verlegde Marja haar koers. Via iemand uit haar netwerk belandde ze in de hoofdstad Dhaka van Bangladesh. Tekst gaat verder onder de podcasts:

Powervrouw Na wat opstartproblemen is daar inmiddels een soepel functionerend team in een nieuwe werkplaats actief. Het meest trots maakt het Marja dat Taslima daar de touwtjes in handen heeft. "Een powervrouw, die het geweldig doet, en dat in een masculiene omgeving!"

