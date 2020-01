Manon zet zich in voor woningen voor starters en ouderen: "De vraag is overal groot"

WIJK AAN ZEE - Manon Poliste maakt zich hard voor woningen voor zowel starters als ouderen in dorpen. Met deze gedachte richtte zij Vitaal Dorp op: "Om dorpen enerzijds vitaal te laten worden en er anderzijds voor te zorgen dat we weer een normale maatschappij hebben."

Voordat Manons opa van de trap viel zei hij altijd: "Ik word 100 jaar!" Na zijn val kwam hij in een tehuis, kilometers van het dorp waar hij woonde. Het ging snel achteruit met hem, omdat zijn vertrouwde omgeving wegviel. "En dat terwijl hij zo vitaal was."

In 2014 wordt de zorg teruggegeven aan lokale overheden. "Decentralisatie van de zorg. Dat terwijl de vergrijzing toeneemt, de vraag naar huizen hoog is." Zij pleiten voor nieuwe woon- en zorgconcepten. De overheden willen zorgen dat ouderen in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. "Maar wie doet daadwerkelijk iets?", vraagt Manon zich af.

Als architect voelde Manon zich dan ook genoodzaakt iets te doen aan dit probleem. Overal in Nederland heerst de vraag hoe we ouderen in onze samenleving kunnen laten meedraaien. Beverwijk noemt zichzelf 'ouderenproof'. Manon dacht dat ze een aanknopingspunt had, maar dit bleek helaas niet waar te zijn. "Ik vroeg: 'Hoe doen jullie dat dan?', maar ik kwam er achter dat het alleen maar mooie woorden zijn. We roepen het, maar we doen helemaal niks."