Angela leert kinderen waar hun eten vandaan komt: "En dat de koeien het zo slecht niet hebben"

AMSTERDAM - Angela Hoeve is boerin op de Stadshoeve. Zij geeft al ruim twintig jaar 'boerderijlessen' en leert de kinderen waar melk vandaan komt. "Ik ben blij dat ik die schoolkinderen mag ontvangen en ze kan laten zien dat mijn koeien het niet zo slecht hebben als dat de kinderen verteld wordt."

Jaren geleden kwam Angela vanuit Volendam naar de Stadshoeve, een boerderij vlakbij Amsterdam die al vier generaties in de familie van haar man is. Verstand van dieren had ze niet, dat heeft ze daar geleerd met vallen en opstaan. "Het heeft me twee jaar gekost voordat ik dacht: misschien blijf ik wel hier." Alles was leuk, tot de boekhouder aangaf dat de boerderij niet genoeg opbracht. Maar daar was Angela het niet mee eens: "We hadden niet veel geld, maar het bracht wel veel op. Onze dertig koeien hadden het goed, we hadden een mooi leven op de boerderij."

Kletsboerin Het leven op de boerderij had één nadeel: het was erg stil. "Ik ben een kletsboerin en koeien kunnen goed luisteren, maar praten niet terug." Hierdoor ontstond het idee om een kinderdagverblijf te beginnen, om geld te verdienen en om de stilte te verdrijven. De gemeente Amsterdam vond het kinderdagverblijf een goed idee, maar Angela en haar man mochten geen gebouw bouwen. Vier jaar hebben ze gepraat met de gemeente en hebben Angela en haar man mensen uitgenodigd op de boerderij. En niet zonder succes: het kinderdagverblijf mocht gebouwd worden en ook kregen ze een vergunning voor een naschoolse opvang. "Ik kreeg mensen in mijn stal, ik kreeg kinderen om mij heen en ik genoot daar enorm van." Tekst gaat verder onder de video:

Boerderijlessen De kinderen van de dagverblijf groeiden op en gingen naar school, maar de boerderij werd duidelijk niet vergeten. Zo werd Angela opgebeld door een juf van een van de kinderen uit haar kinderdagverblijf: "Bram zit bij ons in de klas en heeft het telkens over 'mijn boerderij', maar hij blijkt in een flat te wonen. Jij bent zijn boerderij!" En zo kwam de vraag of de klas van Bram een keer mocht komen kijken op 'zijn boerderij'. Angela en haar man hadden eerst mooie lessen gemaakt voor de schoolkinderen, maar deze werden al snel aan de kant gelegd. De kinderen gingen poepscheppen en de dieren eten geven. "Het was fantastisch." Niet snel daarna belde de ene na de andere juf of meester die ook met de klas een bezoek aan de boerderij wilde brengen. En zo ontstonden de boerderijlessen. Tekst gaat verder onder de podcasts:

Verandering In de ruim twintig jaar dat Angela en haar man boerderijlessen op de Stadshoeve geven, is er een heleboel veranderd in het beeld van boerderijen. "De kinderen kwamen eerst binnen met de vraag waar melk vandaan komt. Nu komen ze binnen en zeggen ze: 'Ik weet waar de melk vandaan komt en dat is niet goed!'" Angela en haar man laten de kinderen ontdekken dat de koeien het niet zo slecht hebben als ze soms verteld wordt.

De Stadshoeve is biologisch-dynamisch en Angela gelooft dat dit de toekomst is voor alle boerderijen in Nederland. Ze vertelt de kinderen dat de boeren het niet alleen kunnen, maar dat ze er hulp bij nodig hebben. "Eet wat minder vlees, koop goede melk. Zo kunnen we het met z'n allen samen oplossen." Volgende week aflevering 9 van Strijders met Dirk Groot, ook wel bekend als de Zwerfinator. Hij ruimt dagelijks zwerfafval op en zet het om in data om grote bedrijven bewust te maken van de impact.