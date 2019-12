Petrie zingt voor mensen in hun laatste levensfase: "Een moment van ontspanning, ontroering, troost en verbinding"

AMSTERDAM - Petrie Akkerman is de oprichtster van Bedside Singers Amsterdam. Samen met een koor zingt zij voor mensen in hun laatste levensfase. Zij zingen in hospices, ziekenhuizen en bij mensen thuis.

De Bedside Singers zingen driestemmig rustgevende liederen. "Zo creeëren we een moment van ontspanning, ontroering, troost en verbinding. Niet alleen voor de stervende, maar ook voor de mensen daar omheen."

Over Hoop Prijs In 2018 wonnen de Bedside Singers de Over Hoop Prijs. Het gewonnen geldbedrag gaf het koor de mogelijkheid om landelijk te gaan. Dit inspireerde meer mensen om ook te gaan zingen. "Volgend jaar komen er twaalf nieuwe koren bij", vertelt Petrie trots. Tekst gaat verder onder de video:

Petrie kreeg het idee voor de Bedside Singers door een filmpje dat ze online zag. In de video was een Amerikaanse vrouw te zien die voor een vriend zong, terwijl ze op zijn bed zat. De vrouw zei dat het voelde alsof ze een oud ritueel had herontdekt. "Ik vond dat zo mooi. Ik wilde dat ook doen."

Petrie is ervan overtuigd dat het zingen een positief effect heeft op de stervende. "Na een sessie zei een verzorger (van het hospice waar het koor was, red.) dat wij een moment van pijnvermindering en ontspanning hadden gegeven in een vervelende periode." Iemand anders waarvoor de Bedside Singers zongen noemde het 'een gevoel van thuiskomen, een compleet gevoel'. Tekst gaat verder onder de podcasts:

Training Mensen in hun laatste levensfase zien gaat niemand in de koude kleren zitten. Hiervoor krijgen de Bedside Singers trainingen. "We trainen om gecenterd en gegrond te blijven, zodat we goed voor deze mensen kunnen zingen." Heb jij ook interesse om te zingen in een Bedside Singers koor, kijk dan op de website.