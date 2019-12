De Wilde Vaart zet jongeren aan het roer en geeft ze een tweede kans in het leven

Tijdens die nachtelijke wandeling door de opvang werd een zaadje geplant bij de mannen. Een van de collega's had een binnenvaartschip. Het was een 'echt authentiek zeilschip', vertelt Dirk. Samen zijn ze een plan gaan schrijven om mensen een kans te geven. Stichting De Wilde Vaart was geboren.

Uit de nachtopvang

"We wilden mensen de kans geven om zelf de weg naar werk te vinden. Hiervoor gingen we jongeren opleiden tot matroos op de binnenvaart." Ze kochten een schip, en noemden het Excelsior. "Al varend laten we zien dat we ze met De Wilde Vaart uit de nachtopvang kunnen halen."

"Dan gaan we een stukje zeilen. Op het Valkermeer. En dan sta ik aan het roer en vraag: 'wil jij niet een stukje varen? Want nu moet je met mij mee. Je hebt niks te zeggen. Maar als jij aan het roer staat, dan bepaal jij."

Volgens Dirk is de eerste keer altijd spannend. Maar we komen er wel. Al moeten we roeien.