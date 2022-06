Lisette brengt onze hersens in beweging voor dieper contact

Als Lisette Brouns afgestudeerd is, merkt ze dat ze met het werk dat ze doet veel minder impact maakt op de maatschappij dan ze zou willen. Het blijkt haar beter te passen om de handen uit de mouwen te steken en echt iets te gaan dóen. Via Stichting 1330 werkt ze aan het met elkaar in contact brengen van mensen. Wanneer corona onze maatschappij hard treft, blijkt hoe belangrijk het leggen van verbinding is.