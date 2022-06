Lisette wil dat we meer met elkaar verbinden en daar heeft ze iets op bedacht

Toen Lisette Brouns (28) nog in de ouderenzorg werkte, viel haar al snel iets op. Veel ouderen voelden zich eenzaam, maar toch kwamen de gesprekken vaak onderling niet verder dan de gebruikelijke koetjes en kalfjes. Echte verbinding ontbrak. Daar heeft ze - samen met oprichters Enny van Arkel en Ilse Nieuwland - iets op bedacht: 1330 (vernoemd naar het gemiddelde gewicht van het menselijk brein). 1330 is een gespreksmethodiek waarbij diepgang juist wordt aangewakkerd in plaats van vermeden.

"Ik kan mij nog goed herinneren dat ik op een gegeven moment een gesprek leidde in een bibliotheek in Amsterdam. Dat was bij een erg hechte groep die regelmatig samenkwam voor koffie en elkaar inmiddels al jaren kent. Eenmaal in gesprek kwamen twee deelnemers erachter dat hun partner in dezelfde periode was overleden. Beiden voelden zich eenzaam, maar dat hebben ze nooit met iemand durven delen. Ze hadden geen idee dat ze op dat moment beiden door een vergelijkbare periode gingen."

Kippenvel

"Dan krijg ik wel kippenvel, als ik zie hoe mensen zo open vertellen over lastige onderwerpen zoals rouw of eenzaamheid. Dat zijn echt heel heftige verhalen en dan heb ik het als gespreksleider ook best wel eens lastig. Je krijgt een kijkje in de ziel van de mensen. Ik voel dan echt de sfeer omslaan. Eerst wordt het iets spannender, je voelt dat er wat lading in de lucht hangt en daarna gebeurt er iets speciaals in de hele groep. Mensen gaan makkelijker delen, de energie wordt rustiger en mensen zijn vooral heel erg dankbaar."