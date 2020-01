De ambitieuze groene droom van Franke: "Alle CO2 ter wereld de lucht uit trekken"

"We moeten het zelf doen. Met zo veel mogelijk vrijwilligers de zaailingen uit tuinen halen en dan overal planten: in wegbermen, op velden en in Parken. Zo ontstaat er een klimaatbos. Als je dat wereldwijd uitrolt kan je honderden miljoenen hectaren klimaatbos maken."

En daarna? "Duizend hectare in Noord-Holland, honderdduizend hectare in Nederland en een miljoen hectare in Europa." Franke steekt triomfantelijk een duim in de lucht. "Let maar op, over twintig jaar hebben we het voor elkaar."