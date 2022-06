Mohammed behoedt anderen voor de eenzame strijd die hij zelf moest voeren

De opa van Mohammed komt als gastarbeider naar Nederland. Omdat hij ervoor kiest om zich te vestigen in een omgeving waar alleen maar Nederlanders wonen, merkt Mohammed van geboorte af aan dat hij een achterstand heeft op de kinderen om hem heen. Dat levert een eenzame strijd op. Nu staat hij jongeren bij die zich in zo'n zelfde situatie bevinden, zodat hun zoektocht iets minder alleen is.

En hij boekt succes. Dat hij de ervaringen van de jongeren zelf ook heeft gehad, maakt hem een positief rolmodel voor hen. Twee van die jongemannen heeft hij meegenomen naar de opname van 'Strijders': Sabr en Samir. Ze zijn mee als voorbeeld van het effect van de methode van Mohammed én om ze een nieuwe ervaring te laten opdoen in een voor hen nieuwe omgeving. Misschien deelt volgend jaar een van hen wel zijn positieve verhaal met ons.

Mohammed is een van onze 'Strijders'. Dat zijn inspirerende Noord-Hollanders, die hun ervaringen hebben omgezet naar een positieve bijdrage aan de maatschappij. Met deze serie, die we opnemen in Ru Paré, een huis voor de buurt in Amsterdam Nieuw-West, geven wij deze strijders een platform om dat verhaal te laten horen.

