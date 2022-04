Na 3 roofovervallen kon ze niet meer: Esther moest iets anders met haar leven gaan doen

Esther Wokke (50) is een mensen-mens. Ze geniet van alle contacten die ze heeft met de klanten van tankstation Wokke in Alkmaar, het familiebedrijf waar ze werkt. Maar de roofovervallen die ze meemaakt, zorgden ervoor dat ze met dat fijne werk moest stoppen. Ze besluit om zich in te zetten om dit soort ingrijpende criminaliteit te voorkomen, door jongeren te leren anders met elkaar en de wereld om te gaan. In onze serie 'Strijders' vertelt ze welke methode ze daarvoor ontwikkelde en waarom die zo succesvol is.