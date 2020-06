Betrokken Amsterdammer Roy wil alle daken vol zonnepanelen: "En dat gaat lukken"

AMSTERDAM - Als het aan Roy Carter uit Amsterdam ligt, heeft binnen afzienbare tijd elke woning in Nederland zonnepanelen. Met zijn Energie Coöperatie Westerlicht begint hij echter eerst dicht bij huis: hij strijdt al jaren voor groenere stroom in zijn wijk.

Zijn droom begon zo'n vijftien jaar geleden, toen hij als een van de eersten kwam te wonen in een 'nieuwe en groene Amsterdamse wijk'. "Na een aantal jaren hoorde ik geruchten over zonnepanelen", vertelt hij. "Ik had er geen verstand van, maar ik wilde met de tijd meegaan en schafte ze aan. Er was toentertijd nog heel weinig bekend over het effect van zonnepanelen, maar ik durfde."

Toen Roy de panelen op zijn dak had, liep hij naar eigen zeggen vol trots rond in de wijk. "Maar niemand had interesse, want 'dat kost geld'. Toen ben ik gestart met het mobiliseren en activeren van mijn buurt."

Buurtcoöperatie

De Energie Coöperatie Westerlicht werd opgericht. "Daar was ik als de kippen bij, want daar kan mijn droom gerealiseerd worden", aldus Roy. "En we zijn de laatste tijd enorm aan het groeien. Het concept is simpel: voor 1 euro kan je lid worden. Daar krijg je inspraak voor en je mag meedenken en meestemmen."