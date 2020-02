Jens zet zich in voor mannenemancipatie: "Het is belangrijk dat mannen meewerken aan emancipatie voor vrouwen"

NOORD-HOLLAND - Vrouwen maken zich al jarenlang hard voor emancipatie, maar volgens Jens van Tricht moeten mannen hier ook aan meewerken. Met deze visie richtte hij Emancipator op, een organisatie voor mannenemancipatie.

Jens van Tricht luistert al jaren naar verhalen van vrouwen. Verhalen waar vaak geweld, seksueel geweld, seksisme en mannelijke dominantie de rode draad in het verhaal zijn. "Ik ben dat serieus gaan nemen en ben écht gaan luisteren." Hij kwam tot de conclusie dat het anders moet, dus ging hij zich verdiepen in de verhoudingen tussen man en vrouw. "Er is een wereld te winnen als mannen meedoen aan emancipatie."

Emancipator Jens begon aan een academische studie over de man en mannelijkheid en wat dat betekent voor de vrouw en voor de samenleving. Hij gelooft dat het belangrijk is dat mannen deel worden van de oplossing: "als we serieus iets willen veranderen, moeten mannen mee gaan doen." Tekst gaat verder onder de video:

Stereotype denkbeelden zijn ook slecht voor mannen, vindt Jens. Hij vindt dat er veel overeenkomsten zijn tussen man en vrouw en noemt ze ook wel bondgenoten. "Mannen en vrouwen zijn tot hetzelfde in staat, als we ze de ruimte geven om dezelfde dingen te doen." Dus richtte hij Emancipator op, een organisatie die mannen aanzet om zich in te zetten voor vrouwenemancipatie. Met deze mannen geeft hij workshops, trainingen en zijn ze in contact met meerdere vrouwenorganisaties.

Herschrijven Tien jaar geleden kwam de mannenemancipatie opgang en voelde zich thuis in hun denkbeelden. "We moeten proberen de wereld, de samenleving, onszelf en elkaar te verbeteren." Dit moeten we doen door onszelf te herschrijven, vindt Jens. "We moeten luisteren naar mensen te te weinig gehoord worden." Tekst gaat verder onder de podcasts:

