Marileen zet zich in voor haar buurt, dichtbij blijkt heel belangrijk in een crisis

Marileen begint met een confronterend beeld. Ze was zeven jaar geleden ziek, ze had kanker. De medicijnen maakten haar ziek. De wereld wordt dan klein. "De bloemen in de tuin, de heide dichtbij waar ik nog kon wandelen. Dat was allemaal meteen heel belangrijk geworden."

Haar herstel duurde langer dan ze wilde, dansles geven kon bijvoorbeeld niet meer. Ze besloot dingen te gaan doen waar ze blij van werd. "Met groen en gezond bezig zijn, wandelen, kamperen en mij verdiepen in de tiny house-beweging. Omdat ik het heel leuk vind om in die kleine huisjes te wonen en de wereld daarbuiten erbij te hebben en veel buiten te zijn." Ook haar buurt werd belangrijker. "Een moestuinbak in de straat brengen of een picknicktafel waar de ouders konden zitten als de kinderen aan het spelen waren."

Marileen Fabels werd kwartiermaker bij Vonk in de Wijk, een duurzame broedplaats in Hilversum waar plek is voor zes tiny houses. Deze hebben een tijdelijke woonvergunning voor drie jaar." Duurzaam gaat daar niet alleen over groen en gezond, het gaat ook over sociale duurzaamheid. "Dat we met elkaar gaan samenerken."

Corona

Vol enthousiastme begon Marileen bij Vonk in de Wijk in februari. "Maar een maand later konden we niet meer met al die vrijwilligers doorwerken, door corona." Ook toen werd haar cirkel weer klein, meer dan 500 meter kwam ze niet van huis.

Iedere dag gebeuren er wel mooie dingen bij Vonk in de Wijk. "Tegenover Vonk in de Wijk staat een flat waar mensen wonen die een rugzak hebben. Er woonde iemand die ons al de hele tijd bezig zag maar de oversteek niet durfde te maken. Sinds hij die stap heeft gezet, werkt hij bij ons in de houtwerkplaats, en zegt hij 'ik ben niet meer eenzaam, ik heb vrienden'."