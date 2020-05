Geen boerderijlessen, geen subsidie: "Ik voel me in de steek gelaten"

ZUNDERDORP - Nu de boerderijlessen op de Stadshoeve niet door kunnen gaan, krijgt boerin Angela Hoeve geen subsidie van de provincie Noord-Holland. "Ik had dit niet verwacht, ik heb normaal altijd het gevoel dat we zo'n goed team zijn."

Eigenlijk kan Angela het nog niet geloven. Tot haar grote verbazing kreeg ze van de provincie te horen dat lessen die nu niet gegeven werden, niet worden uitbetaald omdat dit in de voorwaarden staat. "Ik hoop dat ik het ga redden. Ik had een spaarpotje en dat is nu wel handig. En we leven heel zuinig."

Angela geeft al 25 jaar boederijlessen, waar ze in het programma Strijders over vertelde. De boerin verzorgt op de Stadshoeve lessen van ongeveer drie uur aan schoolklassen. De provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam geven haar hiervoor subsidie.

Geven en nemen

"Ik doe ook altijd wat ze vragen. Mijn BHV halen, cursussen volgen en bij verbouwingen in de stal rekening houden met de veiligheid van de kinderen. Dit is de eerste keer dat ik hen wat vraag." In de brief schrijft de provincie volgens Angela: "Dit is een tegenvaller. Maar nu neus vooruit, de schoolklassen komen wel weer." Die zin is niet goed gevallen. "Dit is te makkelijk."

Een woordvoerder van de provincie Noord-Holland bevestigt dat De Stadshoeve veel inkomsten misloopt doordat schoolklassen niet op bezoek mogen komen. De subsidie wordt altijd achteraf berekend op basis van de kosten die gemaakt zijn voor de ontvangsten. Het is niet mogelijk om een vergoeding te geven voor de inkomsten die ze mislopen. Er is geen mogelijkheid om inkomensondersteuning te bieden.

Bloemen

Het doet Angela goed dat de scholen aan haar denken. "Ik kreeg een kaartje met daarop de tekst 'we missen jullie'. En ik vind het hartverwarmend dat er schoolbesturen zijn die aan ons denken en een bloemetje bezorgen."

Gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam subsidieert ook een deel van de boerderijlessen op de Stadshoeve. Angela zou deze week horen of deze subsidie wel uitbetaald wordt, maar ook op dat front blijft het stil. "Ik heb nog niet durven bellen."

De overheid heeft een aantal regelingen in het leven geroepen om bedrijven te ondersteunen. Angela heeft aanspraak gemaakt op de Tozo-regeling (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers). Ze heeft een voorschot gekregen, maar dat heeft ze opzijgezet omdat ze bang is dat ze het moet terugbetalen. "Hoe moet ik nou uitleggen hoe ons bedrijf in elkaar zit? Wij passen niet in een hokje."