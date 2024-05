In de vertrouwensfabriek van Paul, krijgen jongeren wolkjes zelfvertrouwen

De Pitstop in Alkmaar is een plek van levensbelang voor dak- en thuisloze jongeren in Alkmaar. Een veilige en vertrouwde vluchtheuvel waar ze hulp krijgen om hun leven weer op te bouwen. Hulpverlener Paul Kreemers is de motor achter De Pitstop. Hij werkt met hen vooral aan vertrouwen: in hulpverlening en in zichzelf. Om het leven weer aan te kunnen is zelfvertrouwen absoluut noodzakelijk. Pas dan lukt het om bijvoorbeeld van een verslaving af te komen.