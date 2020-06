Strijden tegen de 'hulpverleners-hel': Diana helpt moeders met criminele kinderen

AMSTERDAM - Toen de zonen van Diana Sardjoe als 'crimineel' bestempeld werden, beloofde de gemeente Amsterdam om te helpen. Het gezin werd overspoeld met hulpverleners, maar de rust keerde lange tijd niet terug, integendeel zelfs. Nu, een paar jaar later, helpt Diana andere moeders in soortgelijke situaties. "De moeder is de sleutel en kan invloed hebben op haar zoons."

Deze opname is gemaakt voor de coronacrisis.

"Geachte mevrouw Sardjoe. We hebben uw zoon op de top 600 met jonge criminelen gezet. We gaan u helpen. Hoogachtend, burgemeester Van der Laan." Deze brief viel een paar jaar geleden bij Diana op haar deurmat. "Ik dacht: eindelijk krijg ik, na jaren van problemen in mijn gezin, hulp." Gevangen Maar die hulp pakte verkeerd uit. Diana en haar kinderen kwamen naar eigen zeggen in 'de hulpverleners-hel' terecht. "We werden overspoeld. Iedereen wist het beter en ik werd onder druk gezet. Ik voelde me een gevangene van de burgemeester." Op een dag stort Diana letterlijk in elkaar. Ze blijkt hartproblemen te hebben. "Mijn jongste dochter keek naar me op die brancard en lachte niet meer. Toen knapte er iets, want zij was mijn bron van vrolijkheid." Terugvechten Diana moet een paar weken rustig aan doen en besluit in die tijd dat ze terug wil vechten. "Ik moet mijn leven terugpakken, want dit zijn míjn kinderen. Ik heb Van der Laan geschreven. Toen stuurde hij hulp in de vorm van één coach, en die heeft ons er bovenop geholpen."

Quote "We móeten samenwerken, want alleen zo kunnen we jonge criminelen redden" Diana sardjoe

De Amsterdamse doet haar verhaal in het Parool, waarna ze overspoeld wordt met brieven van moeders in soortgelijke situaties. Niet veel later start ze met haar stichting De Moeder is de Sleutel. "Iedereen zei: je gaat het niet winnen. Maar ik wilde het doen. Ik probeerde overal mijn stem te laten horen en verzamelde steeds meer moeders."

Samenwerken Inmiddels zijn er landelijk zo'n honderd moeders betrokken. Ze schrijven brieven, gaan naar de Tweede Kamer en spreken hulpverleners aan. "We willen laten zien dat we geen nummer zijn", aldus Diana. "Je kunt ons niet in een hokje plaatsen. Betrek ons bij de hulp. We móeten samenwerken, alleen zo gaan we onze jongeren redden van de criminaliteit."

