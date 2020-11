Ricardo's grote droom is uitgaan voor iedereen: "De sky is voor mij de limit"

PURMEREND - Ricardo, oftewel DJ Cripple X, denkt graag groot. Zo is zijn 'disco zonder drempels', waarvan hij een poster heeft meegenomen naar de opnames van Strijders, niet groot genoeg. Hij organiseert nu zo'n feest in de Afas Live.

"Muziek was van jongs af aan al mijn passie", vertelt Ricardo Arcari. "Een jaar of zeven, acht geleden werd mij gevraagd om 'gehandicaptendisco' te organiseren. Gehandicapter kan je het niet maken." Toen de naam was aangepast naar Disco Zonder Drempels ging Ricardo aan de slag. Eerst in een kleine zaal, later in een poppodium.

Allerlei artiesten kreeg hij zover om mee te doen. "Jan en Monique Smit bijvoorbeeld. En ik dacht: 'als dit kan, waarom zou het dan niet groter kunnen?' De sky is bij mij de limit." Hij moest er wat mailtjes over sturen, maar toen zat hij aan tafel bij Afas Live. Tot zijn grote verbazing zei de directeur: "We gaan hieraan meedoen."

Corona

"Schijnbaar heb ik een snaar geraakt die nog nooit iemand geraakt heeft", zegt Ricardo. Want er was veel aandacht voor zijn feest. 23 september zou het feest gehouden worden, maar door corona is dit nu verzet naar 28 februari.

Ricardo's eigenlijke droom is nog groter. "Mijn ultieme doel is een integratiefeest met mensen die een beperking hebben en die geen beperking hebben. "We hebben het nu wel de hele tijd over het nieuwe normaal, maar we zijn nog niet eens gewend aan het oude normaal. Iedereen moet samen kunnen feesten."