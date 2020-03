DJ Cripple X maakt droom werkelijk en organiseert grootste feest voor mindervaliden

"Het is mij gewoon gelukt om grote sponsoren te werven voor dit te gekke feest", vertelt de trotse dj.

40 duizend euro

In oktober was de directie van AFAS Live ook al geïnteresseerd in het plan van Ricardo. Maar hij moest toen nog één grote uitdaging zien te overwinnen: een bedrag van 40 duizend euro ophalen om het evenement te kunnen organiseren.

Nadat AT5 aandacht besteedde aan de dromen van de dj, ging het snel. "Voordat jullie langskwamen stond de teller op 3000 euro, maar na de uitzending ging het heel rap en ben ik met veel sponsoren om de tafel gaan zitten." Over de line up kan Ricardo nog niet veel vertellen, omdat er nog druk wordt gezocht naar artiesten. "We zijn aan het kijken of we Armin van Buuren kunnen strikken, maar dat is nog niet zeker", zegt de DJ.