Frans Paul wil met circus kinderen verbinden 'en in de slipstream de ouders ook'

"Ik heb een gebouw gehuurd en ben aan circuslessen begonnen. En circus kan je doen op de grond maar het mooiste is als je het doet in de lucht. Als je kinderen verlicht." Als een kind los komt van de grond, komt het in een ander soort staat, zegt Frans Paul. "Wat we dan konden doen is met die circuslessen kinderen creatief laten sporten."

"Op de schoolpleinen zag ik alle ouders in groepjes bij elkaar staan, er zat zo weinig integratie in. Nu ben ik een fan van Johan Huizinga met zijn Homo Ludens, de spelende mens." De spelende mens ziet Frans Paul als een belangrijk onderdeel van de maatschappij.

"Het leek me heel mooi dat je circus niet alleen doet voor je eigen ontwikkeling. Ik wilde er ook een sociaal element aan toegeven. De turntrainingen die ik destijds gaf, gingen vooral om de wedstrijden." Maar Frans Paul zag dat er meer nodig was toen hij door zijn wijk Amsterdam Nieuw-West liep.

Een show maakt onderdeel uit van elke les. Want circus doe je voor een publiek. "Dus als we twee uur training geven, is het laatste half uur show. We hebben een laagdrempelige entree gemaakt en dus krijg je Floortje met Alicia."

"Twee keer per jaar organiseren we een grote show. Met licht en geluid" Dan is de hele wijk welkom. "Dus neefjes, nichtjes, ooms, tantes, iedereen komt. Alles door elkaar en dan: De show. Iedereen klapt en je ziet die kinderen helemaal groeien. Het is zo goed voor het zelfbeeld voor die kinderen. Het publiek praat na afloop met elkaar dus dat is een bruisende club van mensen die elkaar vindt."