Suzanne Klaassen 'upcyclet' plastic voor een duurzamere wereld

Bijna dagelijks jutten Suzanne Klaassen en de andere mensen van Juttersgeluk op het strand van Bloemendaal en Zandvoort. In hun 'upcycle' atelier maken ze daar weer nieuwe dingen van. Dat heeft Suzanne niet altijd gedaan, een jaar of acht geleden zat ze veel thuis te werken als freelance projectmanager.

"Ik was in een periode van mijn leven dat dit toch wel wat begon te knagen. 'Ga ik dit nog tot mijn pensioen doen?'" Op een woensdagochtend nadat ze haar kinderen naar school had gebracht, ging Suzanne hardlopen op het strand. "Ik keek om mij heen, nam het mooie natuurschoon in mij op, maar ik zag plastic liggen, naast me op de grond." In plaats van terug te rennen, besloot ze plastic te rapen op de terug weg.

Bali

Het was het begin van een enorme carrièreswitch die ze maakte. Met haar gezin ging ze drie maanden op reis. "We wilden onze kinderen op Bali laten zien hoe mooi het daar is, en vooral hoe mooi het daar onder water is. Ik stond daar met mijn kinderen, twaalf jaar daarvoor was het nog heel mooi, maar nu zag ik eigenlijk alleen maar plastic aankomen drijven." Ze kreeg de lokale bevolking op Bali met zich mee en met 150 man stonden ze plastic te rapen. Suzanne besloot te stoppen met haar werk al projectmanager.

De term 'Juttersgeluk' was eerder in Nederland al ontstaan en plannen om er iets mee te doen waren er wel. "Maar ik was er ook al achter gekomen dat plastic rapen en daar iets van maken niet echt een businessmodel in zich heeft."

Inmiddels zijn ze vijf jaar verder en werken er iedere week dertig mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt mee met Juttersgeluk. "We pakken op hele kleine schaal een heel groot milieuprobleem aan en ondertussen worden we daar zelf heel gelukkig van en werken veel mensen aan hun eigen doelen."