Abdelhamid legt uit hoe hij kansarme jongeren helpt: "Goede nachtrust is mijn missie"

Abdelhamid Idrissi (33) voelt al jong aan hoe de wereld waarin hij opgroeit in elkaar zit. En hij heeft er het talent voor om zijn inzichten praktisch in te zetten. Vanuit Amsterdam bouwt hij een netwerk dat jongeren ondersteunt. Kansarme jongeren, zoals hij er zelf een was.

Aan alles is te merken dat Abdelhamid zijn verhaal niet voor het eerst vertelt. Hij kent de voorbeelden uit zijn jeugd en benoemt precies de momenten waarop hij het verschil wist te maken in de levens van andere jongeren. Het is geen wonder dat hij ze zo levensecht beschrijft: al elf jaar is hij ambassadeur van zijn eigen stichting en in die jaren heeft hij zijn verhaal al vaak gedaan.

Maar al weet hij waarvoor hij strijdt, ook voor hemzelf wordt zijn missie steeds duidelijker. Pas onlangs realiseerde hij zich wat het is dat hij écht wil bieden. Het symbool daarvoor is het kussen dat hij bij zich heeft.

Abdelhamid is een van onze 'Strijders': inspirerende Noord-Hollanders, die hun ervaringen hebben omgezet naar een positieve bijdrage aan de maatschappij. Met deze serie geven wij deze strijders een platform om dat verhaal te delen