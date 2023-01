Op de duurzame 'pindakaasboerderij' van Willem kan iedereen aan de slag

Willem Koopman uit Venhuizen groeit op in een gezin waar het de gewoonste zaak van de wereld is om zelf voedsel te produceren. Dus als hij leest over Amerikaanse boeren die pindakaas maken, probeert hij dat ook maar eens. Niet wetend dat dat zal leiden tot een zelfmakerij, waar hij veel van zijn idealen in kan vormgeven. Hij vertelt zijn verhaal in de nieuwe aflevering van NH Strijders.