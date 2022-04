Saviera Davids viel ruim 60 kilo af, maar toen kwamen haar echte problemen pas naar voren

Als haar oma overlijdt, besluit Saviera Davids (24) dat ze iets aan haar overgewicht gaat doen. Oma gunde haar zo graag een slanker lichaam en suggereerde eerder al tegen haar om een maagverkleining te overwegen. Over wat die ingreep voor Saviera betekent en hoe ze haar ervaringen inzet om andere jongen vrouwen voor te bereiden op de mogelijke effecten ervan, vertelt ze in onze serie 'Strijders'.

Strijders zijn inspirerende Noord-Hollanders. Het zijn mensen die ervaringen hebben en vervolgens hebben omgezet naar een positieve bijdrage aan de maatschappij. Met deze serie geven wij deze strijders een platform om dat verhaal te laten horen.

Saviera doet haar verhaal in Ru Paré, een huis voor de buurt, in Amsterdam Nieuw-West. Ze heeft een foto bij zich van haar oma en van zichzelf toen ze nog twee keer zo zwaar was. En een BH, die haar nu veelte groot is.