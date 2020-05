Leerorkest via Zoom is niet hetzelfde: "In een flat heb je ook met de buren te maken"

AMSTERDAM - "We zijn een orkest." Marco de Souza, oprichter van Het Leerorkest in onder andere Amsterdam is er duidelijk over: "Tijdelijk kunnen we dingen bedenken die het mogelijk maken om op afstand muziek te maken. Maar uiteindelijk moet het orkest wel weer bij elkaar komen."

Het Leerorkest is opgericht om kinderen te leren samen muziek te maken. Over zijn motivatie om het Leerorkest op te richten, vertelde De Souza in het programma Strijders . Het Leerorkest richt zich op samen muziek maken op school en minder op muzieklessen buiten schooltijd.

Op allerlei manieren worden kinderen nu op afstand begeleid bij muziek maken. "We maken veel filmpjes en materiaal om muziek te leren maar ook instrument te onderhouden. Die sturen we naar de scholen en de gezinnen waar we direct contact mee hebben."

Zoom

De docenten en vrijwilligers zijn ontzettend betrokken, vertelt De Souza. "We willen iets betekenen voor de kinderen." En die kinderen betekenen ook wat voor de docenten. "Kinderen weten binnen twee seconden wat er moet gebeuren als een docent de microfoon niet aan heeft." En dat past ook bij het Leerorkest. "We willen geen standaard leraar-leerlingrelatie hebben. We willen ons ook afvragen: wat kunnen wij van het kind leren?"

Trompet

De doelgroep van het Leerorkest is er niet een met het hoogste inkomsten. Sommige kinderen hebben bijvoorbeeld geen computer tot hun beschikking, zegt De Souza. Of ze wonen in een huis waar het niet zo makkelijk is om bijvoorbeeld trompet te spelen. "In een flat heb je ook met je buren te maken." Toch is er altijd wel wat op te bedenken: "We kunnen theorielessen aanbieden of zingen. Maar we hopen dat die kinderen zo snel mogelijk weer bijvoorbeeld trompet kunnen spelen."

De situatie doet De Souza ook wel denken aan de eerste periode van het Leerorkest. "In het begin hadden we niks. De helft van de instrumenten was stuk. Toen maakten we ook muziek met de kinderen. Ik denk daar nu wel eens aan terug."