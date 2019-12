Marco laat duizenden kinderen kennis maken met de wereld van muziek: "Het is een magische ervaring"

Marco kreeg voor Kerstmis een gitaar en hier begon zijn muzikale droom. "Ik ging in bandjes spelen. We speelden concerten, ik kreeg applaus." En zo kwam Marco naar Nederland, mét zijn muziek.

Dertig jaar later is Marco directeur van een muziekschool in de Bijlmer in Amsterdam. "Ik zag keer op keer kinderen door de ramen kijken. Ze waren geboeid." Dit bracht Marco op een idee: hij wilde langs basisscholen in de Bijlmer gaan om de leerlingen instrumenten te leren spelen. "Dat was een magische ervaring."