Melina behandelt veroordeelden met psychiatrische achtergrond: "Een veilig en waardig bestaan opbouwen"

NOORD-HOLLAND - "Een mooi vak op het snijvlak tussen gezondheid en de maatschappij". Zo omschrijft forensisch psychiater Melina Rakic haar beroep. Zij is verantwoordelijk voor de behandeling van mensen die, door hun ernstige psychiatrische stoornissen en - gedragsproblemen, delicten plegen.

NH Nieuws

Melina, werkzaam als psychiater en directeur Behandelzaken bij Inforsa, heeft een visie over hoe het TBS-systeem zou moeten werken. Zelf is Melina opgegroeid in Bosnië, waar zij een gelukkig leven leidde tot de burgeroorlog in 1991 uitbrak. Zij studeerde toen geneeskunde en zag mensen van de ene op de andere dag veranderen. Zo ontpopte een buurjongen zich in de eerste maanden van de oorlog al tot een oorlogsmisdadiger en bedreigde een medestudent een collega met een pistool. "Wij waren in shock. Niet omdat hij een vuurwapen had, maar omdat hij niet zou schromen deze te gebruiken."

Quote "Door de burgeroorlog in Bosnië ben ik erachter gekomen dat de mens in staat is tot gruweldaden." Melina Rakic

Van een Zwitserse hulpverleenster kreeg Melina een cassettebandje met barokmuziek. "De muziek gaf hoop en troost." In het derde jaar van de oorlog moest Melina Bosnië verlaten en kwam zo in Nederland terecht. Hier heeft ze haar studie afgerond en is ze gaan werken als forensisch psychiater. "Ik werk met mensen die ernstig geestelijk ziek zijn, vaak verslaafd, soms verstandelijk beperkt en van jongs af aan beschadigd." Deze mensen hebben geen vertrouwen in de wereld om hen heen door de trauma's uit hun leven en de wereld om hen heen heeft geen vertrouwen meer in hen door hun gepleegde delicten. Tekst gaat verder onder de video:

NH Nieuws

"Mensen die je straft, doen eerder weer strafrechtelijke feiten." Om deze reden gebruikt Melina een ander methode bij haar patiënten. Zo behandelt zij de stoornis, maar ook het leven van de veroordeelden. Ze leert hen om naar hun eigen gedachten en emoties te kijken, maar ook naar die van anderen en deze ook te respecteren. Ook wordt de mensen aangeleerd om de grenzen van het toegestane te herkennen en te achten. "Het klinkt soft en idealistisch, maar wij zijn niet soft, deze mensen zijn niet soft en de bewijzen zijn keihard." Hoop en troost Natuurlijk is niet iedereen te helpen, een kleine groep blijft levensgevaarlijik, maar een grote groep patiënten lukt het om een veilig en waardig bestaan op te bouwen. "Voor sommigen is dit de eerste keer in hun volwassen leven dat zij een eigen huis hebben. Op een gegeven moment zijn zij in staat om ook iets moois in hun leven toe te staan. Dat biedt hoop en troost."

Podcast

Alle afleveringen van Strijders kan je vinden via Spotify, iTunes of een andere podcastapp. Iedere vrijdag komt een nieuwe aflevering online, die je kan downloaden zodat je hem kan luisteren op het moment dat het jou uitkomt.

Volgende week aflevering 8 van Strijders met Angela Hoeve van Boederderij De Stadshoeve. Zij wil de volgende generatie een eerlijk beeld geven over waar eten vandaan komt en vooroordelen wegnemen.

Lees meer Noord-Holland Strijders