Micky zorgt voor mantelzorgers: 'Zorg gaat ten koste van jou'

Vijf jaar geleden richtte Micky Biddlecombe de stichting Mantelzorgers Onder Elkaar (MOE) op. De stichting is speciaal opgericht voor mantelzorgers. Ze kunnen hun verhaal kwijt en vrijwilligers van de stichting gaan op zoek naar manieren om mantelzorgers te helpen wanneer ze tegen problemen aanlopen.

"Nederland kent 4,4 miljoen mantelzorgers", zegt Micky. "Dus ga maar na. Je bent er een, je kent er één, je wordt het of je hebt er een nodig." Mantelzorgers zijn mensen die zo nu en dan wat boodschappen meenemen voor een buurvrouw, maar bijvoorbeeld ook de mensen die 24 uur per dag voor iemand met dementie zorgen. Ook Micky is vele jaren mantelzorger geweest. Drie van haar vier kinderen hebben een ernstige vorm van astma. "Dat hield in dat ik ook wel eens 24 uur zorg moest geven, zodat zij niet in een ziekenhuis belandden." Hun vader kreeg vervolgens een ernstig ongeluk, waarna hij twee jaar moest revalideren. "Ik kan zeggen: Dat vond ik pittig."

Het zorgen voor haar geliefden deed ze graag, maar je moet uitkijken dat je er zelf niet aan onderdoor gaat, zegt ze. "Het gaat ten koste van je vrije tijd, je hobby's, je nachtrust."

De zorgtaken werden Micky na verloop van tijd ook te veel. Twee keer kreeg ze een burn-out, waardoor ze de zorg tijdelijk niet meer kon dragen. Toen het weer beter met haar ging, is ze gaan nadenken wat ervoor had kunnen zorgen dat ze geen burn-out had gekregen. "Contact met andere mantelzorgers", concludeerde ze. Ze heeft daarom de stichting Mantelzorgers Onder Elkaar opgericht. "Die stichting is primair om mantelzorgers onder elkaar te brengen."

Via de stichting kunnen mantelzorgers hun verhaal kwijt. Ook gaan de medewerkers op zoek naar ondersteuning of helpen ze bijvoorbeeld bij het inullen van formulieren. 60 uur per week Bij de stichting werken alleen maar vrijwilligers: sommigen zetten zich wel 60 uur per week in. "De waardering daarvoor is ongelooflijk. Ik hoop dat we dat nog heel lang kunnen blijven doen.

