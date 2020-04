René wil een rijdend buurtkastje in een SRV-wagen

PURMEREND - René Verhoogt nam eerder het initiatief om buurtkastjes te plaatsen. Inmiddels staan er een heel aantal in de provincie en daarbuiten. Hij heeft zijn zinnen gezet op een nieuw project: een SRV-wagen met daarin voedsel dat anders verspild zou worden.

NH Nieuws

"Niks is onmogelijk", zegt René. "Drie jaar geleden had ik niet kunnen vermoeden dat ik nu een kaart op de site heb waar je kan zien dat in half Nederland buurtkastjes staan." In een aflevering van Strijders vertelt René erover. En nu is het het tijd om verder te denken. "Waarom zou ik het niet wat groter opblazen?"

Het idee achter de rijdende buurtkast wordt hetzelfde als de kastjes die in straten te vinden zijn: het voorkomen van voedselverspilling. De wagen zelf heeft René op het oog: "Ik werd gebeld door een man die een srv-wagen heeft en met pensioen is. Hij denkt er nu over na of hij hem wil schenken of verkopen. Maar daarmee is René er nog niet en daarom start hij een crowdfunding.

Helemaal nieuw is een initiatief op wielen niet voor René. Eerder zorgde hij al voor een restaurant in een oude bus waar daklozen voor een laag bedrag kunnen eten. En hij nam het initiatief om een oude tram om te bouwen zodat mensen in een rolstoel of bijvoorbeeld in een rijdend bed een rondleiding door Amsterdam konden krijgen. Buurtkastjes Met de buurtkastjes gaat het ondertussen voorspoedig. "Ik heb er 16 geleverd aan iemand die ze door Amsterdam wil verspreiden", zegt René. Toch ligt het nu stil. "De sociale werkplaats waar de kastjes gemaakt worden is dicht en mijn voorraad is op."