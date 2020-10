Nanja trekt wijze lessen uit skateboarden: "Als je valt, moet je weer opstaan"

AMSTERDAM - Toen het niet goed ging met Nanja Rijsse van Women Skate the World kwam ze een advertentie tegen: 'Vrouwelijke skateboardleraren gezocht voor een skatepark in Palestina'. Omdat ze niets te verliezen had, belandde ze vier maanden later in het dorpje Asira. Daar ondekte ze hoe belangrijk skateboarden was voor de jongeren daar en wat het kan betekenen voor iedereen.

De jongeren daar in Asira zagen skaten als een uitlaatklep. Nanja: "Het is een manier om met het leven te dealen. Een manier om nieuwe mensen te ontmoeten en een manier om jezelf sterker te voelen."

In hun slaapkamer (tevens woonkamer en keuken) ging Nanja, samen met een andere vrijwilliger op zoek. Ze pakten post-it's erbij en een lege muur. Daar plakten ze briefjes op de muur met de woorden verbinden, inspireren en versterken. Ze wisten nog niet hoe, maar dit wilden ze bereiken.

Lessen

Je kan uit skateboarden hele andere lessen trekken, ontdekte Nanja. Bijvoorbeeld 'als je valt moet je weer opstaan'. "Klinkt heel logisch, maar als je van een twee meter hoge ramp afrijdt, zal het heel erg eng zijn. En je moet gewoon even weten dat je er weer overheen moet stappen, weer op moet staan en dat het toch wel weer door gaat."

Een kind kwam met een eigen bedachte regel: 'iedereen op zijn eigen tempo'. "Want het leren van de sport is ontzettend moeilijk. En als het niet lukt, dan helpen we elkaar."

Meiden

Een grote focus tijdens de lessen ligt op de gelijkheid tussen meiden, jongens en jongeren die zich op een andere manier identificeren. "We doen dit omdat er ook in Nederland nog steeds geen gelijke kansen zijn. Niet voor bepaalde bevolkingsgroepen, niet voor bepaalde culturen, niet voor meiden en niet voor jongens. We vinden het belangrijk dat we dit vergroten."

Het uitgangspunt is dat je niet alleen de meiden moet leren om hun plekje te claimen in het skatepark en ook in de maatschappij. Nanja: "We moeten ook de jongens leren dat ze niet voor hun beurt, voor die meisjes langs racen. Maar dat ze ook een stapje terug nemen en even wachten. Wachten tot het meisje de moed heeft gekregen om ook naar beneden te gaan."